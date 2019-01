Milan-Napoli, l'annuncio di Salvini: «Sabato sera, gara aperta ai tifosi»

«Punto sul buonsenso, sulla responsabilità e sulla correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli oltre che sulla professionalità delle forze dell'ordine. Per questo sono felice di confermare che la partita di sabato sera Milan-Napoli si svolgerà normalmente: non ci saranno limitazioni di vendita di biglietti o di accesso allo stadio». Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



«Non vogliamo togliere il diritto a un sano divertimento alla stragrande maggioranza dei tifosi perbene. Ovviamente, in caso di eventuali problemi per l'ordine pubblico agirò di conseguenza».

