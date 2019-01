Milan-Napoli, le pagelle: Paquetà delude, Zielinski una certezza

di Salvatore Riggio

MILAN



G. DONNARUMMA 6.5

Si fa subito vedere deviando in angolo una conclusione di Callejon. Reattivo su Milik a inizio ripresa.



CALABRIA 6

Cerca di tenere Insigne e dà il suo contributo in fase offensiva. Più di Rodriguez.



MUSACCHIO 6

L’argentino non rischia nulla contro Mertens.



ROMAGNOLI 6.5

Il capitano contiene Milik e nel primo tempo salva su Koulibaly.



RODRIGUEZ 6

Spinge meno di Calabria, ma non commette errori rilevanti.



KESSIE 4.5

L’ivoriano in mezzo al campo sa farsi sentire, ma sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Poi, a inizio secondo tempo sbaglia l’unica vera occasione del match dei rossoneri.



BAKAYOKO 6.5

Dirompente con la sua fisicità, ma cala con il passare dei minuti.



PAQUETÁ 5.5

Mostra subito numeri interessanti, ma anche il giovane brasiliano perde lucidità nel corso della partita. Troppo lento nella ripresa.



SUSO 5.5

Un passo indietro rispetto alla partita di lunedì a Marassi contro il Genoa.



CUTRONE 5.5

È un attaccante che ha sempre fame ed è per questo che è da Milan, ma gli è mancata la zampata vincente. Forse, l’ammonizione lo frena un po’.



CALHANOGLU 5

Rino Gattuso continua a difenderlo e a metterci la faccia, ma il turco delude ancora. Emblematico l’errore nel contropiede iniziale.



GATTUSO 6

Un pareggio importante contro una squadra compatta e forte come il Napoli. Aspettando la Roma, i rossoneri vanno a +2 consolidando il quarto posto.





NAPOLI



OSPINA 7

Bellissima la parata su Musacchio.



MALCUIT 6.5

Tempestivo a chiudere su Kessie a inizio ripresa.



ALBIOL 6

Lucido e gioca con la sua solita esperienza.



KOULIBALY 6.5

Torna nello stadio della vergona del 26 dicembre e non sbaglia niente. Brillante negli anticipi, è una certezza.



MARIO RUI 6

Suso non fa grandi cose, ma il portoghese fa comunque il suo.



CALLEJON 6.5

Nel primo tempo tira soltanto lui.



FABIAN RUIZ 5.5

Non si lascia intimorire dagli avversari rossoneri. Mezzo punto in meno per il rosso nel finale.



ZIELINSKI 6.5

Il polacco gioca un bel secondo tempo, andando al tiro in un paio di occasioni.



INSIGNE 6

Il capitano del Napoli aveva iniziato molto bene, cercando di creare tanto, ma forse era troppo lontano dalla porta per fare male.



MILIK 5.5

Un tiro nel secondo tempo, che Donnarumma respinge.



MERTENS 5.5

Non si rende mai pericoloso.



ANCELOTTI 6

Torna a San Siro da avversario del Milan, ma non va oltre allo 0-0. Martedì remake per la Coppa Italia.

