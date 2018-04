Miracolo di Donnarumma allo scadere e il Milan frena le speranze del Napoli

Il Napoli non riesce a vincere a San Siro. Come era già successo contro l’Inter, i partenopei pareggiano 0-0 anche con il Milan. La squadra di Maurizio Sarri gioca un calcio veloce, ma in avanti gli manca qualcosa ed è così da settimane. Ha perso la sua ferocia, il suo cinismo. Per il Milan è un ottimo punto vista la forza dell’avversario, ma la squadra di Rino Gattuso ormai non vince da quattro partite, nelle quali ha totalizzato soltanto tre punti (tutti al Meazza). Il Napoli gioca con Maggio terzino destro e Hysaj a sinistra; in attacco c’è Mertens (Milik va in panchina). Da parte sua, Gattuso sceglie Kalinic in avanti, mentre in difesa deve fare a meno di Bonucci (squalificato) e Romagnoli (infortunato): in campo ci sono Musacchio e Zapata.LE



OCCASIONI

Reina si fa subito apprezzare dai suoi futuri tifosi al 4’, quando manda in angolo un rasoterra di Bonaventura. All’11’ è invece Koulibaly a salvare i partenopei spizzicando di testa un cross di Suso che sorprende anche Kalinic a due passi dalla porta. Dal quarto d’ora in poi comincia a prendere campo il Napoli. Un tacco di Insigne libera Mertens davanti a Donnarumma, ma il belga si fa respingere il tiro. Il Napoli si propone in avanti, il Milan si difende e riparte e al 39’ va in gol, ma l’arbitro annulla: sugli sviluppi di un angolo la palla arriva a Calhanoglu, sassata dal limite, Reina non trattiene, rete di Musacchio non convalidata per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con un bellissimo tiro al volo di Insigne deviato in corner dalla difesa rossonera.



CHE ERRORE MILIK

La ripresa non è così ricca di occasioni. Soltanto Hamsik al 2’, ben imbeccato da Insigne, scatena il panico nella difesa del Milan, poi prevale la stanchezza e la paura di sbagliare. Per entrambe la posta in palio è importante. Suso va al tiro al 7’, ma non inquadra lo specchio della porta, poi è Rodriguez all’11’ ad anticipare Callejon su cross di Hamsik. Sarri inserisce Milik e Zielinski per Mertens e lo slovacco; Gattuso risponde con André Silva e Locatelli per Kalinic e Bonaventura. Quando tutto sembra finito, Milik ha tra i piedi la più grande occasione della gara. Siamo al 92’: il polacco raccoglie in area la sponda di Insigne, ma Donnarumma compie un miracolo incredibile. Un segnale a Reina, futuro portiere del Milan.



