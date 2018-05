Milan, per Bonucci e Romagnoli altre sirene inglesi

di Luca Uccello

MILANO - Una finale da giocare, un’Europa ancora da conquistare poi sarà solo mercato. Il Milan è in cerca di esperienza (come Reina e Strinic), di altri giovani promettenti e un attaccante da (almeno) venti reti. Di sicuro non sarà Andrea Belotti perché il presidente del Toro Urbano Cairo è stato ancora una volta chiarissimo: «Riparto da lui e da Mazzarri».

Un no preventivo al diesse rossonero Massimiliano Mirabelli e a chi cercherà di portarlo via da Torino. Ma al di là degli acquisti necessari bisognerà cercare (Fairplay finanziario permettendo) di cedere il meno possibile, soprattutto quei giocatori che Rino Gattuso ritiene fondamentali. Da Bonucci a Romagnoli che continuano ad avere gli occhi puntati della Premier League fino a Bonaventura e Suso che tra rinnovi ancora da firmare e clausole rescissorie sono cercati in Italia come all’estero. I tifosi non sono preoccupati, si fidano ancora di Fassone e Mirabelli oltre che della proprietà cinese ben sapendo che un sacrificio importante bisognerà farlo e sarà probabilmente Gigio Donnarumma.