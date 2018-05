Milan, i punti fermi di Gattuso: il tecnico pone il veto sullo scambio Cutrone-Belotti col Torino

di Luca Uccello

MILANO - Nessuna rivoluzione. Non la vuole Gattuso, non se la può più permettere il Milan. Un Diavolo chiamato al rigore dall’Uefa. Ci saranno dei sacrifici, saranno necessari, i tifosi lo sanno, sono preparati ma solo nei ruoli indicati dall’allenatore. Rino ha indicato a Fassone e Mirabelli i punti fermi di una squadra che ha dimostrato nel girone di ritorno di poter lottare già per la Champions League. Un gruppo che il tecnico rossonero non vorrebbe cambiare in niente ma solo migliorare.

Si terrebbe anche Donnarumma nonostante il Milan si sia difeso preventivamente con Reina. Di sicuro Ringhio ha posto il veto sulla coppia di centrali dell’Italia rossonera: Bonucci e Romagnoli. Due che hanno richieste dalla Premier League, ma solo il primo senza Europa League potrebbe decidere di togliersi la maglia rossonera.

Ma Gattuso ha iniziato a “bombardare” Leo, così come Alessio che ha già fatto sapere di non pensarci ancora a lasciare il Milan. In mezzo al campo Ringhio è convinto che Biglia e Kessie con un anno in più possano dare molto alla causa rossonera. Per questo in quel ruolo potrebbe accontentarsi di qualche rinforzo d’esperienza senza pretendere la luna. Quella la chiederà semmai per l’attacco.

La sua paura è quella di perdere Suso, non Calhanoglu. Due giocatori che a fasi alterne hanno trascinato il suo Milan. Due giocatori di qualità, in grado di poter cambiare la partita. Ma se lo spagnolo ha una clausola accessibile un po’ a tutti, Ringhio spera anche in questo caso (con l’Europa sarà più semplice) di convincere Jesus a restare un’altra stagione a Milano.

Mirabelli però è avvertito: serve un’altra mezzala, un Depay di turno, soprattutto se Bonaventura, altro punto fermo dell’undici di Gattuso, dovesse accettare le lusinghe della Signora che al momento ha solamente sondato il terreno. In attacco Cutrone sembra l’unico incedibile. Gattuso l’ha ripetuto più volte a Casa Milan bloccando di fatto ogni trattativa per arrivare a Belotti con il Toro che chiedeva soldi e il cartellino del giovane attaccante. Di André Silva, Kalinic («La stagione è andata male, ma vuole restare al Milan», ha confessato il procuratore dell’attaccante croato) e Bacca potrebbero cambiare aria. Staremo a vedere.

