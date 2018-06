Teocoli: «Milan, non c'è proprio niente da ridere»

di Luca Uccello

Teo Teocoli una vita a far ridere, una vita a San Siro col Milan nel cuore. Ma quest’anno è stata dura. E il prossimo?

«Abbiamo cambiato allenatore, siamo ripartiti da zero un’altra volta. Gattuso? Soffre come una bestia non riesce nemmeno più a sorridere».

Fortuna c’era Rino...

«Stava allenando i ragazzi, s’è addossato questa responsabilità. Lui è un milanista vero, l’ha presa sul serio, col cuore, con l’amore che ha per questa maglia. Con la sua dedizione è riuscito a fare bene anche se alla lunga la squadra si è dimostrata non di livello, all’altezza dei primi posti anche perché dei tanti soldi spesi in attacco ci siamo dovuti affidare a un ragazzo di 19 anni che ha segnato dieci gol».

Cosa avrebbe fatto Teocoli dirigente del Milan?

«Mi sarei tenuto Bacca. Uno da area, che la butta dentro. Non credo che il Villareal dia 15 milioni: lo farei ritornare e me lo terrei. Non so da cosa ripartirà (purtroppo) la mia squadra: sono da 10 anni che soffre. Abbiamo vinto un campionato poi abbiamo pensato bene a vendere Ibra, Thiago Silva, prima ancora Kakà e poi perso Pirlo. Speriamo di tornare grandi, ma c’è poco da sperare ve lo dice un milanista che della speranza per la sua squadra ne fa una ragione. Però è difficile...».

Sbagliato il mercato un anno fa?

«Non mi ha convinto a cominciare dalle scelte in attacco. Io con quei soldi avrei preso altro, faccio un nome: portavo a Milano uno come Morata o del suo livello e poi costruito una squadra attorno a lui. L’Inter come è andata avanti? La Lazio? E le altre? Tutte hanno un attaccante che supera le 20 reti. I nostri tutti bravi, potevano fare di più, sfortunati, sta di fatto che non hanno funzionato, tranne Cutrone».

Può arrivare adesso un bomber?

«Penso che non abbiamo i soldi per mettere a posto i conti... (ride, ndr). Da tifoso capisco poco questa situazione. Peccato perché c’era il buon Squinzi che voleva comprare il Milan ma non valeva quella cifra. Sarebbe stato un presidente che avrebbe sicuramente riportato in alto il Milan con un certo stile».

Teo pessimista?

«Secondo me la strada più facile, forse l’unica, è continuare con i giovani. Se poi non ci fosse l’Europa League, forse sarebbe ancora meglio, perché dopo i primi turni arrivano gli squadroni, e se non si fanno acquisti importanti non si arriva in fondo. Per come siamo è meglio fare una sola competizione e sperare di farla bene».

Parte Donnarumma, c’è Reina. Soddisfatto?

«Si sono parati (ride, ndr)... Non nascondo che se vendessero Gigio mi dispiacerebbe molto, ma forse potrebbe salvare la situazione del Milan».

Cosa direbbe il compianto Cesare Maldini di questo Milan?

(sorride, ndr) «Maaa non mi piace...».



