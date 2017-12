A quasi 18 anni di distanza, il derby della Madonnina torna in scena anche in Coppa Italia. L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni meneghine risaliva al gennaio del 2000, quando l'Inter eliminò il Milan nei quarti di finale vincendo per 2-3 l'andata con gol di Vieri, Mutu e Seedorf e pareggiando poi per 1-1 al ritorno. Il Milan, che ha eliminato il Verona, vuole vendicare la sconfitta per 3-2 maturata al 90' in campionato per mano dell'Inter, arrivata qui battendo il Pordenone ai rigori.



(4-3-3): A. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Antonelli, Paletta, Zapata, Borini, Çalhanoglu, Montolivo, Cutrone, André Silva. All. Gattuso(4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lombardoni, Borja Valero, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti. All. Spalletti

