Milan, Gazidis è il nuovo amministratore delegato. «Entusiasta della nuova sfida, torneremo al top»

Il Milan ha un nuovo amministratore delegato, ed è sudafricano: dopo una lunga telenovela, Ivan Gazidis è stato ufficializzato dal club rossonero come nuovo CEO del club. Gazidis viene dall'Arsenal e assumerà l'incarico a partire dal 1° dicembre 2018. «Con l'arrivo di Ivan Gazidis come amministratore delegato, AC Milan acquisisce un manager di livello mondiale, dal brillante profilo internazionale e con un track record sportivo e di business di successo», si legge nella nota.

«Ivan Gazidis porterà al Milan uno straordinario contributo di competenza ed esperienza nell'industria del calcio». Lo dice il presidente esecutivo del club rossonero, Paolo Scaroni, commentando in un comunicato la nomina del manager sudafricano a partire dall'1 dicembre. «A nome del consiglio di amministrazione del club e di tutti i tifosi, do il benvenuto a Ivan Gazidis

Sin dall'avvio del nostro progetto di rifondazione del club, la ricerca dell'amministratore delegato è stato una priorità su cui abbiamo operato con attenzione per arrivare alla migliore scelta possibile», sottolinea Scaroni. «Ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio professionistico negli Usa e ha portato l'Arsenal ai vertici del calcio europeo. Siamo certi che realizzerà questa crescita virtuosa anche al Milan. Disponiamo ora degli elementi fondamentali per tornare al successo, per il quale sappiamo ci vuole tempo, impegno e perseveranza».

«Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top»., ha detto il manager neo-rossonero nel comunicato. «Ho l'opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso» ha aggiunto Gazidis, nato a Johannesburg, in Sudafrica, in 1964 da due attivisti anti-apartheid e trasferitosi dopo pochi anni nel Regno Unito. «Sono grato - ha dichiarato ancora il manager - al Presidente Paolo Scaroni, al Consiglio di Amministrazione del Club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me».

