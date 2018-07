Milan in Europa League: Il tas accoglie il ricorso dei rossoneri

Il Milna giocherà in Europa League la prossima stagione. Infatti, proprio questa mattina a Losanna il Tas ha accolto il ricorso della società rossonera. La bella notizia per la squadra di Gattuso arriva proprio nel giorno in cui l'ormai ex patron Yonghong Li risulta indagato per salso in bilancio.



Secondo il tribunale arbitrale dello sport la sanzione a carico del Milan non era proporzionata e ha quindi accolto il ricorso del club rossonero contro la sentenza dell'Uefa che aveva imposto la squalifica di un anno dalle competizioni europee. È quanto si apprende da fonti legali dopo l'udienza di ieri a Losanna a cui avevano partecipato anche i rappresentanti del fondo Elliott, il nuovo azionista di controllo del club.

