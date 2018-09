Milan e Inter a tutta birra

Milano da bere, San Siro anche. Birra per tutti, ma solo birra Peroni (anche in tutti punti vendita all’interno dello stadio) che ha scelto il calcio e il fair-play, di diventare la birra ufficiale di Inter e Milan. «Siamo molto orgogliosi di legarci ancora una volta con il mondo dello sport coinvolgendo due protagonisti del calcio a livello nazionale ed internazionale ed all’interno del mitico Stadio San Siro», così il direttore delle Relazioni Esterne di Birra Peroni, Federico Sannella davanti a quattro campioni indimenticabili come Beppe Baresi e Fabio Galante, Franco Baresi e Daniele Massaro che alla fine si sono simpaticamente sfidati in una partita di calcio balilla. Risultato finale? 5-4 per i rossoneri con rete decisiva del capitano... (L.Ucc.)



