Milan, senza la cessione di Donnarumma bloccate le trattative

MILANO - Mercato bloccato e non solo per colpa dell’Uefa e di una sentenza che arriverà tra il 18-20 giugno. Nei piani di Casa Milan era prevista la cessione di Gigio Donnarumma. Una plusvalenza da 60 milioni (con un risparmio a stagione di quasi 15 milioni di euro lordi d’ingaggio, fratello compreso) per rimettere a posto il bilancio, rispettare i parametri del FairPlay finanziario e ripartire sul mercato con due-tre acquisti mirati, giocatori di esperienza, da pagare cifre che oggi sembrano impossibili.

L’arrivo di Pepe Reina doveva garantire una certa sicurezza in porta e invece ora lo spagnolo sembra destinato a sedersi in panchina, una riserva con un ingaggio d’oro. A oggi Mino Raiola non ha portato nessuna offerta: il Psg ha puntato su Buffon, il Real campionissimo d’Europa si tiene Navas. L’unico interesse è arrivato dal Liverpool, ma Klopp non è disposto a spendere più di 40 milioni di euro. Una cifra insufficiente nei piani dell’ad Fassone costretto a far cassa con altri se la situazione Donnarumma non dovesse sbloccarsi. Uno di questi potrebbe essere Suso con i suoi 38 milioni di clausola. Ma in casa Milan regna l’ottimismo e Mirabelli continua a viaggiare per l’Europa proprio come un anno fa. Secondo France Football i rossoneri sarebbero tornati seriamente alla carica di Luiz Gustavo.

Un’operazione alla portata del Milan: 15 milioni di euro. E’ questa la valutazione del Marsiglia. Novità per il centrocampo: Dani Ceballos avrebbe confessato ai suoi compagni del Real che la prossima stagione giocherà con la maglia rossonera. E poi c’è sempre Falcao che potrebbe arrivare a Milano ma non prima di aver ceduto André Silva e Kalinic. In uscita pure Musacchio che potrebbe tornare al Villareal.

Intanto Borini dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore del Milan che lo riscatterà come da accordi col Sunderland.



