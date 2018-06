Commisso, il Milan è sempre più lontano: «Li non vuole chiudere»

MILANO - «È chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli». Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che è finita la pazienza dell'italoamericano per lo stallo della trattativa con Li Yonghong. «Data la passione di Commisso per il calcio e i legami col Paese dove è nato, questa è per lui una situazione estremamente spiacevole. Comunque, lui spera che il risultato finale di questo processo porti a un futuro stabile e di successo per questo club iconico».

