Milan, attesa per la decisione Uefa: arriva domani o mercoledì

Prosegue l'attesa del Milan per il verdetto della Camera giudicante della Uefa, che potrebbe escludere il club dalle competizioni europee per almeno un anno dopo la doppia bocciatura del Settlement Agreement. Dopo l'udienza di martedì scorso a Nyon, la decisione era inizialmente attesa nell'arco di due o tre giorni, ma ancora non è arrivata nessuna comunicazione al Milan. In genere, in questi casi i club vengono avvertiti qualche ora prima della pubblicazione del verdetto, quindi tutto lascia intendere che la Camera giudicante possa emettere il provvedimento nei prossimi giorni, probabilmente domani o mercoledì.

