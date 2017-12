Milan sempre più a fondo, l'Atalanta vince 2-0

Il Milan sprofonda sempre più giù. La crisi continua, nonostante il ritiro di cinque giorni. A San Siro vince l’Atalanta (0-2) con il gol di Cristante, cresciuto nel vivaio rossonero. Oltre il danno, la beffa. Si assiste all’ennesima pessima prestazione della squadra di Rino Gattuso, contestata e fischiata dai suoi tifosi, ormai delusi e amareggiati per come sta proseguendo la stagione. Doveva essere quella della rinascita, si è trasformata in una grande delusione, visti anche i proclami di questa estate e la faraonica campagna acquisti di quasi 240 milioni di euro. Senza Romagnoli e Suso, Gattuso si affida a Musacchio al fianco di Bonucci con Cutrone e Borini nel tridente accanto del solito Kalinic. Ma il Milan delude, a parte Bonaventura e Cutrone. Gian Piero Gasperini manda Ilicic in panchina dando fiducia a Cristante nella trequarti dietro a Petagna (un altro ex) e Gomez. Il Milan segna al 14’ con Bonaventura, ma la Var annulla per un tocco di mano di Cutrone e per la posizione in fuorigioco dello stesso numero cinque. Al 18’ Berisha salva sul rasoterra dal limite di Montolivo, ma sono queste le uniche due vere azioni dei rossoneri nel primo tempo. Perché col passare dei minuti l’Atalanta guadagna campo e prende in mano il gioco fino a trovare il gol. Siamo al minuto 32: cross di Freuler, colpo di testa di Caldara, Donnarumma non trattiene e Cristante segna nella respinta anticipando Musacchio. Nella ripresa il Milan sembra più agguerrito. Kessie sfiora il palo al 5’, Kalinic di testa manda alto sopra la traversa (6’), Borini tira fuori (8’) e Hateboer al 10’ salva ancora su Kalinic. Gasperini richiama Petagna in panchina e manda in campo Ilicic, ma è ancora il Milan ad andare vicino al gol con una conclusione di Borini che sfiora il palo. Nel ribaltamento di fronte Ilicic va al tiro troppo debolmente per impegnare Donnarumma. Poi, lo sloveno raddoppia al 26’: cross di Spinazzola, a vuoto Bonucci e gol del 2-0. La Curva Sud fa partire la contestazione, Gattuso è sempre più amareggiato. Il Milan sembra una nave alla deriva: il derby di Coppa Italia dirà chi tra le due milanesi è messa peggio.



