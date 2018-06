Milan, arriva un nuovo socio: «È un malese, amico di Mendes». E i tifosi sognano addirittura Ronaldo

di Domenico Zurlo

Il calvario dei tifosi del Milan sembra essere arrivato ad una conclusione. Oltre un anno dopo il closing e dopo mesi e mesi di voci e chiacchiericcio sul rifinanziamento del debito del gruppo cinese capitanato da Yonghong Li nei confronti del fondo americano Elliott, sembra che la complicata situazione societaria del Milan sia vicina al bivio decisivo: una svolta che potrebbe sbloccare anche i problemi legati al Fair Play Finanziario e alle sanzioni che il club rossonero inevitabilmente dovrebbe subire dopo il mancato settlement agreement con l'Uefa.



Ma andiamo per ordine. La novità importante è che il viaggio top secret a Milano della scorsa settimana di Yonghong Li e le trattative andate avanti negli ultimi giorni abbiano partorito un nuovo socio: si tratterebbe - secondo quanto riporta Sky Sport - un imprenditore della Malesia, che sarebbe a capo un gruppo di imprenditori asiatici. A fare da intermediario ci sarebbe un pezzo da 90 del calcio europeo: Jorge Mendes, uno dei procuratori più ricchi e potenti del mondo, agente di Cristiano Ronaldo, di top player come Diego Costa, Radamel Falcao, Angel Di Maria e James Rodriguez, e soprattutto di un calciatore del Milan, Andrè Silva.



Un anno fa, ai tempi dell'acquisto proprio di Silva, Mendes ebbe parole di elogio per la dirigenza rossonera, dichiarando come presto Casa Milan sarebbe diventata «il fulcro del calciomercato di tutta Europa». E i tifosi del Milan già sognano: chissà che Mendes, dopo aver portato un nuovo socio a togliere dalla testa dei cinesi la spada di Damocle del debito con Elliott (in scadenza a ottobre) non pensi di portare in rossonero qualcuno dei suoi gioielli più luminosi. Magari il più luminoso, proprio CR7, in uscita dal Real Madrid dopo la terza Champions League vinta di fila.



L'eventuale ingresso del nuovo socio, per ora solo un'indiscrezione (ma nei prossimi giorni arriveranno comunicazioni certe, in un senso o nell'altro, da Casa Milan), potrebbe sbloccare anche i problemi con l'Uefa: il 19 giugno Fassone e il team di avvocati del club dovrebbe andare a discutere davanti alla Adjudicatory Chamber dell'Uefa, dopo il no di quest'ultima al settlement agreement. I dubbi da parte della federazione europea erano legati alla continuità aziendale del Milan proprio per via del debito con il fondo americano: l'ingresso di un nuovo socio potrebbe portare il denaro necessario per liquidare Elliott ed eliminare questo tipo di obiezione. A quel punto i rossoneri dovrebbero ricevere una sanzione economica e non la temuta esclusione dalle coppe europee, per la violazione dei parametri del FPF nel periodo 2014-2017. Dopo la scorsa esaltante estate, un autunno mediocre e il riscatto nel finale di stagione, i tifosi del Milan aspettano e sperano di dover leggere solo notizie di campo, e non preoccupanti novità a tavolino.

