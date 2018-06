Lo Sporting Lisbona licenzia Mihajlovic dopo appena una settimana

L'avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Lisbona è finita ancor prima di cominciare. Lo scrive il quotidiano portoghese 'Record', rilanciato anche dallo spagnolo 'As'. L'ufficialità della rottura è attesa a ore. Il 18 giugno il tecnico serbo aveva firmato un contratto per tre stagioni, ma l'accordo era maturato sotto la presidenza di Bruno de Carvalho, rimosso lo scorso fine settimana dal board della società. Il contratto tra Sporting e Mihajlovic era in attesa di essere perfezionato, dal momento che non si era insediato a tutti gli effetti.



Lo Sporting ora cercherà di concordare una buonuscita, ma l'allenatore minaccia di pretendere i quasi due milioni di euro l'anno che gli spettano, anche se non sono trascorsi i 15 giorni di prova previsti dal contratto. Sempre più caotica la situazione del club: senza un presidente (le elezioni si terranno l'8 settembre), ora senza tecnico e con nove tesserati che hanno già deciso di andarsene, disgustati dall'aggressione del 15 maggio, quando una cinquantina di tifosi fece irruzione nel centro di allenamento picchiando giocatori e dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA