Messi, infortunio al gomito: a rischio la sfida contro l'Inter

Lionel Messi ha lasciato il campo per infortunio dopo quasi mezz'ora di Barcellona-Siviglia (aveva servito a Coutinho l'assist dell'1-0 e, al 12', aveva realizzato la rete del 2-0). L'argentino ha riportato un problema al braccio (gomito) che fa scattare l'allarme in vista del big match di Champions League contro l'Inter.



Poi Messi è caduto a terra dopo un contrasto con l'ex palermitano Franco Vazquez, piegando il braccio destro in modo innaturale. Messi è poi rimasto sul terreno di gioco, facendo smorfie di dolor, quindi è stato trasportato fuori dove hanno provato a bendargli l'arto. Ma non c'è stato nulla da fare, il dolore era troppo forte e al 24' Dembelé è stato mandato in campo al suo posto. Domani il capitano del Bar‡a verrà sottoposto agli esami del caso, ma la sua presenza in campo mercoledì in Champions contro l'Inter e domenica prossima nel 'Clasicò contro il Real Madrid è fortemente in dubbio. Domani se ne saprà di più.





