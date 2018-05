Chivu: "Roma, se prendi Balotelli fai un affare"

di Francesco Balzani

ROMA - Balotelli sì o Balotelli no. È il sondaggio più in voga da qualche giorno nella capitale tra chi sarebbe entusiasta di avere Supermario a parametro zero in giallorosso e chi invece non si fida affatto del carattere dell’attaccante. Tra i primi c’è un suo ex compagno ai tempi dell’Inter (dal 2007 al 2010) che Roma la conosce bene avendoci giocato per 4 stagioni collezionando 124 presenze (e 6 gol). È Cristian Chivu, oggi opinionista per Fox Sports e osservatore tecnico per l’Uefa, che sposa l’idea di portare Balotelli a Roma: «Non so nulla della trattativa, ma se fossi la Roma prenderei Mario a parametro zero. Ha qualità davvero straordinarie e a 28 anni credo abbia fatto le giuste esperienze e voglia giocarsi una grande chance. Monchi è uno dei migliori nel suo lavoro e saprà cosa fare».

Anche perché Mancini ha già dichiarato di voler riportare Balotelli in Nazionale.



Gli ultimi due anni al Nizza non sono andati affatto male: 43 gol in 65 partite per una media di 1,66 a gara. Nel bilancio pure tre espulsioni. «Però mi sembra cambiato - ha proseguito Chivu - Quando eravamo all’Inter ci sono stati dei problemi, ma aveva meno di 20 anni e tanta pressione addosso». Di Francesco, lunedì notte a Tiki Taka, ha ribadito la sua stima per Balotelli: «Naturalmente mi piace. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. Abbiamo già le idee chiare su quello che ci serve. Ma è indubbio che Mario sia un giocatore dalle grandi qualità». Il tecnico giallorosso è entrato nel cuore di Chivu: «Dal punto di vista tattico Di Francesco è bravissimo. Sono rimasto colpito dalla sua serenità e dal suo equilibrio nei momenti difficili». Chivu, sia in giallorosso che in nerazzurro, ha fatto spesso coppia in difesa con Samuel che su Balotelli qualche mese fa non spese belle parole: «Ha un potenziale enorme, ma non se ne rende conto. Cercare di cambiarlo è fiato sprecato. Se non ci siamo riusciti io, Zanetti e Mourinho la vedo come una faccenda irrisolvibile». Chi avrà ragione?



