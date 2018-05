Balotelli s’avvicina ma spunta una penale pro-Nizza di 10 milioni

di Francesco Balzani

ROMA - Balotelli è sempre più sulla strada di Roma. C’è un giallo però. Raiola avrebbe convinto Monchi a puntare su SuperMario, ma avrebbe pure trovato l’accordo col Nizza per rinnovare il contratto. Così Balotelli non andrà via a parametro zero ma servirà sborsare 10 milioni. Una penale che sembra una clausola pro Raiola. Resta viva la pista Talisca mentre si raffredda Kluivert («Resta all’Ajax», ha detto il ds Overmars). In Spagna accostano Perotti al Siviglia. Nel frattempo a Roma torna Massara. L’ex braccio destro di Sabatini sarà il nuovo segretario generale del club con l’incarico di supervisionare il tesseramento dei giocatori.



