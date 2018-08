Mediaset, Pressing su Canale 5 dal 2 settembre. Il giorno dopo torna Tiki Taka

Nuovi programmi, nuovo Tg, nuovo calcio europeo: si apre la nuova stagione sportiva delle reti Mediaset. Da domenica 2 settembre debutta in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. La rinnovata edizione di “Pressing”, in onda dalla terza giornata di Campionato, sarà condotta da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini, protagonisti dei recenti Mondiali Russia 2018 Mediaset. Ospite fisso ogni domenica, il comico Andrea Pucci.



In attesa dell’esordio di “Pressing”, gli highlights, i gol e i commenti saranno visibili su Canale 5 già dalla prima giornata di Campionato: domenica 19 agosto e domenica 26 agosto andrà in onda lo speciale di seconda serata “Aspettando Pressing” condotto in diretta da Giorgia Rossi. Novità anche nei notiziari sportivi. Da lunedì 6 agosto raddoppia il Tg “Sport Mediaset”: ogni giorno, dal lunedì al sabato su Italia 1, oltre al consueto appuntamento delle ore 13.00 debutta la nuova edizione delle 19.00 del quotidiano sportivo che avrà anche una nuova edizione serale live alle 20.30 sul canale all news TgCom24.



Da lunedì 3 settembre, riparte poi “Tiki Taka” in seconda serata su Italia 1. Il fortunato programma condotto da Pierluigi Pardo quest’anno sarà ancora più vivace e più legato all’attualità: si arricchirà con i gol e gli highlights della monday night, la partita di Serie A che ogni lunedì sera chiuderà il turno settimanale di Campionato. E per finire il grande calcio internazionale. Dopo il successo dei Mondiali Russia 2018, arriva su Mediaset un’altra grande novità del calcio europeo: il debutto della “UEFA Nations League”, un nuovo trofeo che coinvolge tutte le Nazionali d’Europa di cui Mediaset trasmetterà in diretta in prima serata, sempre in chiaro e sempre senza abbonamento, i migliori match stranieri e gli highlights di tutte le partite disputate, nessuna esclusa. Le partite si giocheranno nelle settimane di sosta dei campionati europei e la prima fase a gironi si svolgerà già in autunno, tra il 6 settembre e il 20 novembre.



In sei giornate di gara, si incroceranno sulle reti Mediaset squadre come Francia, Inghilterra, Spagna, Croazia, Olanda, Belgio. Già nelle prime due giornate, sono previste alle ore 20.45 partite tipo Germania-Francia (giovedì 6 settembre) e Spagna-Croazia (martedì 11 settembre). Le finali del nuovo trofeo “UEFA Nations League” avranno luogo dal 5 al 9 giugno 2019. Infine, nel 2019 e nel 2020 ancora grande calcio internazionale su Mediaset con le Qualificazioni delle Nazionali straniere al Campionato Europeo 2020 e le Qualificazioni ai Mondiali 2022. I match per accedere agli Europei si disputeranno dal 21 marzo al 19 novembre 2019. Mentre le Qualificazioni ai Campionati del Mondo Qatar 2022 cominceranno nel corso del 2020 e si concluderanno nel novembre 2021. L’offerta di grande calcio internazionale Mediaset non finisce qui: a breve saranno annunciati nuovi accordi che consentiranno alle reti gratuite del Gruppo di trasmettere per i prossimi quattro anni diverse decine di grandi match stranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA