Max Allegri, morta la mamma Carla: aveva 74 anni

Grave lutto per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che ha perso la mamma, Carla Danesi, che si è spenta a 74 anni a Milano nella notte tra lunedì e martedì. Secondo quanto riporta SportMediaset, i funerali sarebbero già avvenuti in forma privata.



Carla, livornese, lascia il marito Augusto, pensionato, e l'altra figlia Michela, due anni più giovane del tecnico bianconero: Massimiliano ha 50 anni, lei 48. Dal mondo del calcio sono già arrivati, sui social, i primi messaggi di cordoglio e condoglianze per Allegri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA