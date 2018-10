Marsiglia, tensione al Velodrome: lancio di sassi verso il pullman della Lazio

di Valerio Cassetta

Attimi di tensione all’esterno del Velodrome. Il pullman della Lazio, arrivando lo stadio, è stato danneggiato dal lancio di sassi da parte dei tifosi del Marsiglia.



E, poco prima, alcuni tifosi del Marsiglia avrebbero tentato di avvicinare una cinquantina di laziali (non appartenenti al tifo organizzato) mentre raggiungevano lo stadio scortati dalle forze dell’ordine. Il corteo, partito dalla Spiaggia Prado, secondo le testimonianze, in prossimità dell’impianto avrebbe attraversato strade in cui erano presenti i marsigliesi. Le forze dell’ordine sono intervenute impedendo il contatto tra le tifoserie. L’allerta resta massima dopo gli scontri di ieri notte nella zona del porto.

