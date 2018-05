Un Maradona al River, è il pronipote di Diego

di Marco Lobasso

Diego Armando Maradona e i suoi nipoti, una storia che si arricchisce di novità, giorno dopo giorno. Dopo essersi emozionato nel vedere Diego Matias, figlio di Diego Armando Junior che vive a Napoli e nato nell’86 da una relazione extra-coniugale con Cristiana Sinagra, ecco dal lato argentino che arriva Hernan Lopez Munoz, che ha già 17 anni, talento del River Plate. E’ strano ci sia un Maradona al River e non al Boca, la squadra del cuore del Pibe, ma è così. Hernan è il figlio di Daniel Lopez Maradona, a sua volta figlio di Ana, sorella maggiore di Diego, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. E pare sia molto bravo nel calcio, visto che sta emergendo nelle giovanili dei Millonarios (attaccante, mancino con un gran tiro dalla distanza) e che non smette mai di mandare i filmati dei suoi gol al famosissimo zio Diego tramite whatsapp. Hernan Lopez Munoz non avrà il peso del cognome Maradona, ma sembra baciato ugualmente dal talento; tutto questo mentre proprio ieri Diego Maradona ha annunciato la sua nuova esperienza da allenatore in Bielorussia, nella Dynamo Brest, dopo aver chiuso l’esperienza al Fujairah, negli Emirati Arabi.

