Maradona contro Neymar: «Se non la smette con le pagliacciate, qualcuno gli farà male davvero»

Lampi di classe cristallina, ma anche diverse simulazioni decisamente esagerate: Neymar può e deve essere il trascinatore del Brasile ai Mondiali 2018 in Russia, ma il comportamento in campo della stella del Paris Saint-Germain rischia di gettare una macchia sulle sue prestazioni. Ne è convinto anche Diego Armando Maradona, che non è contento delle sceneggiate di Neymar durante le gare dei Mondiali: il 'Pibe de Oro' ha voluto mandare un consiglio al brasiliano, un giocatore che lui ha sempre apprezzato.



«Se non la smette con queste sceneggiate, qualcuno gli farà male sul serio. Rischia di entrare in un gioco pericolosissimo, con gli avversari che gli daranno la caccia» - ha dichiarato Maradona, ospite di una trasmissione televisiva su TeleSur - «Deve smettere di fare questo teatrino. Io non capisco: si perdono tanti minuti e le partite si 'raffreddano'. Lui è bravo a simulare, ogni volta pensi "Ah, stavolta gli hanno fatto davvero male", ma poi ricomincia a correre come una gazzella».



A parlare delle critiche di Diego a Neymar è stato anche Clarin. Maradona, ricordando anche i Mondiali a cui ha partecipato, ha poi aggiunto: «Quelli sì che erano picchiatori, i giocatori non risparmiavano entrate dure, non c'era la correttezza di oggi. A Italia '90, contro il Camerun, ero diventato vittima di una caccia all'uomo».



