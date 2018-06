Maradona "alza il gomito": acrobazie con gli alcolici dopo la "figuraccia" dell'Argentina

di Silvia Natella

Non bastavano le polemiche per aver fumato nello stadio, Diego Armando Maradona resta un protagonista assoluto dei Mondiali 2018 fuori dal campo e anche lontano dagli spalti. Dopo aver criticato l'allenatore Sampaoli per la brutta performance della Nazionale Argentina, El Pibe de Oro si è dato a nuove imprese sportive: ha bevuto shottini sull'aereo sul quale viaggiava posizionandoli sul braccio.



Le sue acrobazie filmate in un video pubblicato su Instagram hanno riscosso ovazioni dai suoi compagni di viaggio e "like" dai followers.

Il campione ha "alzato" il gomito affogando nell'alcool i dispiaceri per la sconfitta della Seleccion.

L'Argentina è stata battuta dalla Croazia nel secondo match del girone D e rischia di non qualificarsi agli ottavi.



A 32 anni dalla vittoria al Mondiale, tutte le speranze erano riposte inEd è proprio Maradona, che nel 1986 alzò la coppa, a difendere il capitano: «Mentre tutti oggi attaccano Leo, io dico che Leo ha giocato come doveva giocare, come poteva giocare, è difficile risolvere i problemi dei compagni di squadra... Ho una rabbia che non può essere trasmessa, una grande rabbia interiore perché per chi ha indossato quella maglia non può vederla martoriata da una squadra croata che non è la Germania, non è il Brasile, non è l'Olanda, non è la Spagna, questa è la verità».

