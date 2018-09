Italia, Mancini: «Non segniamo, servono rimedi»

I giocatori «ci hanno messo tutto quello che potevano, ma per vincere bisogna fare i gol quindi dobbiamo trovare dei rimedi». L'Italia di Roberto Mancini incassa la prima sconfitta in Nations League, 1-0 contro il Portogallo. Dopo l'1-1 con la Polonia agli azzurri manca ancora la rete su azione. E in classifica abbiamo 1 punto in due partite: una media da retrocessione in serie B.



L'Italia del Mancio non s'è desta: azzurri ko 1-0 con il Portogallo



«Il rischio retrocessione dalla Lega A? Dobbiamo crescere, quando si inizia ad arrivare a certi livelli è naturale soffrire» dice il Ct ai microfoni Rai. «Ad ottobre la gamba migliorerà è questo sarà positivo - aggiunge - ma quello del gol è il problema che dobbiamo risolvere».

