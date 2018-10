Il sito del Manchester United: «La Juve? La chiamano Rubentus». Poi rimuovono tutto

di Domenico Zurlo

Quella tra Manchester United e Juventus, alla fine degli anni ’90 era una rivalità molto accesa: ‘colpa’ delle tante sfide in Champions League nelle quali i bianconeri di Marcello Lippi sfidavano i Red Devils di Alex Ferguson. Come dimenticare i gol di Alex Del Piero a Old Trafford, o quelli di Roy Keane al Delle Alpi, sfide epiche entrate nella storia della competizione.



Dopo tanti anni, la sfida tra Juve e United torna in voga per la partita di questa sera, che andrà in scena proprio a Old Trafford: uno stadio che i tifosi juventini ricordano con gioie e dolori, a partire dalla finale di Champions persa contro il Milan ai rigori, in quella che è l’ultima apparizione della Signora su quel campo (nel 2003). E sul sito del Manchester, in un articolo di presentazione del match di stasera, hanno pensato bene di ravvivare gli animi.



Nel testo (poi rimosso dal sito) in cui si presentano gli avversari, si legge: «Uno dei soprannomi attribuiti alla ‘Vecchia Signora’ dai tifosi di squadre rivali come Fiorentina, Inter e Napoli, è ‘Rubentus’. Deriva dal termine ‘rubare’, e dalla reputazione un tempo oscura del club bianconero, culminata nello scandalo di Calciopoli». E non finisce qui: «La loro abilità calcistica non è mai stata messa in discussione, alcune delle loro altre ‘tattiche’ lo erano indubbiamente».

#ChampionsLeague

Il #ManchesterUnited presenta i prossimi avversari: la #Juventus.



Soprannominato anche "Rubentus. Che arriva dall'italiano rubare"



È tutto meraviglioso. pic.twitter.com/TikO8uLC2l — Matteo Vismara (@teovisma) 23 ottobre 2018

B - sito ufficiale del @ManUtd: ci chiamano “Rubentus”, roba da bar di quartiere. Pessimi pic.twitter.com/43jSzXSpSj — Juventus Fans (@juventusfans) 22 ottobre 2018

Se siamo davvero la Rubentus oggi vinciamo 1-0 con rigore inesistente su tuffo di Cuadrado (mezzala), lo segnamo, la vinciamo con Landucci che esulta in faccia a Mourinho

Svegliati @andagn — Velenø Negrœ (@velevero) 22 ottobre 2018

Si lamentano perchè hanno scritto "Rubentus", capito.

Rubentus....

Se il Social media manager dello United avesse chiesto un consiglio a mio nonno interista su come chiamarli, esplodeva l'internet stamattina. — Armando (@TommasoArmando) 23 ottobre 2018

SCANDALO: il sito ufficiale dello United chiama la Juve Rubentus, commettendo un errore imperdonabile, mistificando la realtà.

Una società seria non può mettere i tifosi dell’Inter dopo quelli viola, parlando di rivalità storiche.

Lo sanno tutti che noi siamo i nemici numero 1. pic.twitter.com/Z76ego5xCh — Lou Ferrigno (@LouFerrignoFCIM) 23 ottobre 2018

Ho sempre avuto rispetto e ammirazione per il @ManUtd, una squadra che ho sempre seguito con interesse. Pessima la scelta comunicativa con la quale presentare il match con la #Juve.

Brutta caduta di stile.

Juve hai una motivazione in più.

Risposta al campo #Rubentus#ManUtdJuve — Luca Gramellini (@LGramellini) 23 ottobre 2018

Una vera e propria kriptonite per i tifosi juventini, che sui social hanno commentato con rabbia le parole non certo all’acqua di rose da parte di un organo ufficiale dello United. Questa sera, ex di lusso della partita, ma soprattutto i suoi compagni, avranno un motivo in più per vendicarsi di questo “affronto”: e di fronte avranno tra l’altro sia un loro ex compagno come, sia soprattutto un ex interista come. Ma questa è un'altra storia.

