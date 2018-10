Luca Di Bartolomei ricorda Liedholm su Facebook: «Quanto mi addolora non averti abbracciato»

Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, ricorda la scomparsa di Liedholm, oggi, giorno che sarebbe stato quello del suo compleanno. Il figlio dell'ex capitano della Roma ha voluto ricordare su Facebook l'allenatore di origine svedese soprannominato "Il barone".



Con Di Bartolomei, Pruzzo, Falcao e Bruno Conti sfiorò il miracolo porando la Roma in finale di Coppa Campioni all'Olimpico, contro il Liverpool. L'allenatore fu uno di quelli che ottenne più vittorio nel club e molti tifosi lo ricordano con grande amore, tra cui appunto Di Bartolomei. «L’ultima volta che incontrai il Mister fu il 14 giugno del 2001 a Trigoria. Liedholm era reduce da una primavera difficile e vedendomi mi chiamó Agostino. Dopo pochi secondi - nei quali rimasi pietrificato, senza sapere che fare - si riprese e mortificato disse “Tu non sei Agostino, tu non sai giocare con la palla, tu sei Luca”», così scrive sul social.



Il ricordo è commosso e conclude: «Ridemmo entrambi ma il suo viso era diverso. Il suo sguardo aveva quel senso di vergogna che hanno i vecchi quando capiscono che qualcosa sta venendo meno. Quanti pianti che mi feci quella sera sul libro di Diritto Privato e quanto mi addolora non averti abbracciato. Auguri Nils».



