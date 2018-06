Lotito: "Lazio, andremo in Champions"

di Enrico Sarzanini

«La Lazio punta alla Champions». Il presidente Lotito non ha dubbi e per la prima volta è chiaro sugli obiettivi della prossima stagione. Nell’editoriale dell’ultimo numero di Lazio Style Magazine, rivista ufficiale del club, ha tracciato le linee guida per l’anno prossimo: «Guardiamo al futuro sapendo che saremo in grado di giocare ai massimi livelli italiani ed europei. Si è verificata una valorizzazione dei giocatori che non ha precedenti nella storia del calcio nazionale a dimostrazione del grande lavoro della società». Un modo efficace per responsabilizzare squadra e tecnico: «C’è delusione per la mancata qualificazione in Champions ma l’ultimo campionato ha segnato l’ingresso della nostra società nel novero di quelle che contano nel grande calcio e possono ambire ad un futuro importante e significativo nel panorama europeo ed internazionale. Abbiamo sfidato squadre da fatturati ed investimenti giganteschi ed è anche arrivata la Supercoppa». Lotito dopo aver ricordato i «ripetuti errori arbitrali che hanno tolto punti risultati alla fine determinanti», ha sottolineato l’importanza dei tifosi: «Sulla spinta dei risultati e dell’entusiasmo ritrovato è stato possibile ricostruire quella unità di spirito e di volontà tra i nostri sostenitori e la squadra che ha portato al record di spettatori all’ultima sfortunata giornata di campionato (contro l’Inter, ndr)».

Intanto, entra nel vivo il mercato: dopo Durmisi è arrivato il secondo colpo con Valon Berisha, centrocampista tuttofare del Salisburgo che eliminò ai quarti di Europa League proprio la Lazio. Operazione da 7,5 milioni di euro, nelle prossime ore il giocatore sarà a Roma per le visite mediche e firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Quasi fatta per Acerbi (al Sassuolo Cataldi e 7 milioni), resta vive le piste Papu Gomez e Freuler. Stretta finale per l’attaccante del Bruges Wesley, se sfuma si punterà su Petagna. Accordo del West Ham con Anderson e Lukaku che ha messo sul piatto 45 milioni di euro. Oggi in Paideia visita di idoneità per Parolo.

