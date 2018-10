Lega Pro, Entella in campo dopo 49 giorni aspettando il Tar

Torna in campo per una gara ufficiale l'Entella dopo 49 giorni dalla gara di Gozzano lo scorso 18 settembre al debutto in Lega Pro. «Domenica prossima scenderemo in campo contro il Pisa perché la serie C ci impone di giocare, pur sottolineando che la disputa della gara non compromette una eventuale riammissione nel torneo dove meritiamo di stare», ha scritto il presidente della società ligure sul sito ufficiale del club. Aspettando la sentenza definitiva del Tar prevista il 6 Novembre, l'Entella aveva chiesto alla Lega Pro di rinviare il match col Pisa. È arrivata la risposta negativa attraverso una lettera del vice presidente vicario Mauro Grimaldi, i chiavaresi, a cui il Collegio di Garanzia del Coni aveva riconosciuto il diritto di giocare in serie B dopo la decisione del tribunale federale di infliggere al Cesena una penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato 2018-2019 per le plusvalenze fittizie. Questo avrebbe fatto retrocedere il Cesena e non l'Entella. Il Cesena è poi fallito e non si è iscritto alla B. «Si tratta di una sentenza esecutiva dello scorso 19 settembre - dice Gozzi in relazione al pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni - che non è mai stata ottemperata. Un fatto molto grave che configura un danno enorme per la nostra società. Da oggi comunque tutta l'Entella, dalla squadra allo staff tecnico, dalla dirigenza al pubblico deve entrare in modalità partita».

