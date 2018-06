"Lazio, con i soldi di Milinkovic farai un grande mercato"

di Enrico Sarzanini

«Alle cifre che ho letto, Milinkovic va venduto». Franco Zavaglia non ha dubbi: di fronte a offerte irrinunciabili il serbo deve lasciare la Lazio. L’agente scopritore tra gli altri di Francesco Totti e, in seguito, di Felipe Anderson, è certo che un’eventuale cessione non sarebbe un dramma: «Quando si arriva a quelle cifre sono poche le società che possono sostenerle e se lo trattieni un anno poi lo perdi in quello successivo. Di talenti in giro ce ne sono tanti e sono convinto che il diesse Tare abbia già i nomi degli eventuali sostituti». Tra questi c’è sicuramente Marko Grujic gigante serbo (191 cm) classe 1996 di proprietà del Liverpool che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cardiff City. Connazionale di Milinkovic, nell’amichevole che la Serbia ha vinto 5-1 sulla Bolivia ha sostituito proprio il laziale nella ripresa.

In attesa di conoscere il futuro di Milinkovic. la Lazio ha individuato in Acerbi il sostituto di De Vrij: «E’ l’ideale – spiega Zavaglia – perché ha caratteristiche importanti ed è un difensore esperto». Futuro incerto per Anderson che non è riuscito ad esplodere: «Lo penalizza il carattere a volte poco determinato anche se non ha mai avuto le certezze sul suo ruolo. Si parla di West Ham (domani attesi emissari a Roma, ndr) ma molti brasiliani nella Premier spesso si sono persi».

Possibile sostituto Politano del Sassuolo: «Ma Anderson gioca più dietro la seconda punta mentre Politano preferisce fare l’attaccante esterno». Tra i tanti dubbi la certezza si chiama Inzaghi: «A livello giovanile aveva sempre dimostrato di avere un bagaglio tecnico di livello e lo sta confermando, con i grandi poi ha una grande dote umana: non taglia i giocatori ma con loro instaura un rapporto di amicizia e fa gruppo».

Obiettivo della Lazio sarà ancora la Champions: «La meritava già quest’anno ma per una serie di situazioni l’ha mancata. Punta alle prime posizioni della classifica, ormai è stabilmente in quelle zone». Dove sono i migliori talenti? Zavaglia non ha dubbi: «Al Santos (ex squadra di Felipe Anderson, ndr). Personalmente avevo puntato Rodrigo ala destra del Novorizontino che è andato al Real Madrid. Adesso ho messo gli occhi su un altro talento che sta nel Flamengo, un difensore centrale ma non posso dire il nome». L’attaccante Wesley Moraes intanto «verrebbe di corsa alla Lazio, come ha detto l’agente a lalaziosiamonoi.it, «ma il prezzo lo fa il Bruges»: tra domanda e offerta ballano 3 milioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA