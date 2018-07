Lazio, ultimo assalto al bomber Wesley

di Enrico Sarzanini

Tranquillo, sereno e sorridente, Simone Inzaghi è pronto per la nuova stagione. Obiettivo manco a dirlo quella qualificazione in Champions lo scorso anno sfumata all’ultimo. «La squadra verrà rinforzata» aveva promesso Lotito alla serata “Di Padre in Figlio”, il presidente ha accontentato il tecnico che aveva inserito Acerbi tra le priorità. Potenziato il centrocampo con Durmisi e Berisha, individuato in Proto il vice Strakosha l’ultimo tassello sarà una spalla per Immobile. Nella cena andata in scena prima delle vacanze tra Inzaghi, Lotito e Tare si era parlato anche di Wesley, obiettivo che potrebbe materializzarsi entro metà settimana. Con il giocatore c’è già l’accordo, tra Lazio e Bruges ballano un paio di milioni (15 la richiesta, circa 12 l’offerta) ma l’affare si farà e l’attaccante potrebbe fare le visite mercoledì insieme all’altro neo acquisto Acerbi.

Salvo imprevisti ad Auronzo Inzaghi avrà la sua Lazio ideale, tutto in attesa di sviluppi su Anderson e Milinkovic. Il serbo non è in vendita e comunque Lotito lo lascerà partire solo per un’offerta da 150 milioni di euro. Il Real Madrid ci pensa e Tare ha già individuato l’eventuale sostituto (top secret). Discorso diverso per Anderson che cerca una società che gli garantisca una maglia da titolare. Il West Ham ha detto no alla richiesta di 48 milioni di euro e ha virato su Andriy Yaemolenko del Borussia Dortmund. Sfumato Gelson Martins, la Lazio sonda Campbell dell’Arsenal ma se non arriverà l’offerta giusta terrà Anderson. Sarà infine la terrazza panoramica della Rinascente di Via del Corso la location della presentazione della nuova maglia in programma giovedì sera. La società spera di riuscire a mostrare ai tifosi, che verranno coinvolti all’evento, anche il nuovo sponsor, una società di scommesse sportive: c’è l’accordo di tre anni a 7 milioni netti l’anno ma la trattativa è stata congelata a causa del Decreto Dignità (non ancora firmato dal presidente Mattarella).

