Lazio, trattativa con l'Atalanta per Gomez: c'è l'accordo con il giocatore

di Valerio Cassetta

«Baila como el Papu». Potrebbe essere questo il ritornello dell'estate della Lazio. Alejandro Gomez, infatti, è un obiettivo della società biancoceleste, che avrebbe già trovato un'intesa di massima con il giocatore. Manca ancora però l'accordo con Atalanta, che vorrebbe trattenere il suo capitano o cederlo solo davanti ad una proposta importante. La Lazio avrebbe offerto circa 10 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, mentre i nerazzurri chiedono almeno 15 milioni di euro. Insomma, per portare Gomez a Roma andrebbe colmata la distanza di 5 milioni di euro, inserendo anche una contropartita tecnica. Intanto, Gomez oggi si trovava a Milano e insieme al suo agente, Giuseppe Riso, ha fatto il punto della situazione per programmare il futuro.



