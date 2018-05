Le pagelle. Strakosha 7,5: salva il pareggio

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 7,5

Straordinario su Freuler a botta sicura, si ripete nel finale su Gomez. Vince il duello con il connazionale Berisha.

LUIZ FELIPE 5,5

Poco lucido e mai reattivo si becca il giallo dopo 20’ minuti. Salterà Crotone. (10’ st Bastos 6,5: nel finale salva murando Gosens).

DE VRIJ 6,5

Anche lui colpevole sull’1- 0 nella ripresa sfiora il clamoroso gol da 30 metri. Nel finale salva su Hateboer.

CACERES 5

GIornata nera, spesso in ritardo commette una serie di errori a catena che tengono in costante apprensione la difesa.

MARUSIC 5

Mia in partita sparisce subito dalla scena senza riuscire mai ad incidere sopraffatto dalla fisicità avversaria.

MURGIA 6

Gara senza infamia e senza lode, lotta parecchio a ma soffre.

LEIVA 6,5

Come al solito riesce a leggere l’azione un attimo prima di tutti. Chiude stremato dai chilometri percorsi.

MILINKOVIC 6,5

Usa fisico e talento contro una squadra veloce che non molla di un centimetro. E’ l’ultimo ad arrendersi.

LULIC 6

Lotta fino alla fine facendo del scarifico la sua arma in più.

LUIS ALBERTO 6,5

Assente ingiustificato fino a quando non addomestica il pallone in area con cui “regala” a Caicedo la palla del pari. Esce per infortunio. (37’ pt Felipe Anderson 6: parte a mille ma si esaurisce).

CAICEDO 7

Carico al punto giusto sostituisce Immobile nella maniera migliore: segnando la rete del prezioso pareggio. (24’ st Lukaku 6: tanta corsa ma poca sostanza).

INZAGHI 6

Monte assenze ma squadra stanca che comunque non molla.



