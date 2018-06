Lazio, sorpresa in serbo a centrocampo: piace GrujiÄ‡ del Liverpool

di Valerio Cassetta

Un altro serbo per il centrocampo della Lazio. In attesa di conoscere il futuro di Milinkovic, i dirigenti biancocelesti seguono con attenzione Marko Grujić. Il mediano classe 1996 ha giocato in prestito l’ultima stagione nel Cardiff City, ma il suo cartellino appartiene al Liverpool. In Scozia ha collezionato 13 presenze e un gol. Il costo dell’operazione dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro. Insomma, un affare simile a quello portato a termine due anni fa con Luis Alberto. Qualcuno già ipotizza che Grujić possa essere l’erede naturale di Milinkovic, con cui ha condiviso la nazionale serba Under 17 e Under 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA