Lazio, due punti persi e Luis Alberto quasi ritrovato

di Marco Lobasso

Non siamo d'accordo. Nè con Acerbi, nè con tutti quelli che hanno fatto i complimenti al Sassuolo e giustificato la Lazio. Senza nulla togliere al Sassuolo. A Reggio Emilia la Lazio ha perso due punti, non guadagnato uno. E poi a che servano questi pareggi? La Lazio non ne faceva uno dal maggio scorso...



Romolo&Roma: Roma-Sampdoria 4-1



L'occasione di allungare in classifica, di mettere una impronta forte in questo campionato, di far capire a tutti che la Lazio vale davvero un posto tra le super big, se ne è andata con quel tiro sbilenco di Correa dal limite dopo un'azione personale, però, da applausi. E prima, nel primo tempo, su quel palo quasi buttato giù dalla forza del tiro di Immobile. Il resto è un 1-1 giusto e insipido, frutto di poche fiammate nei primi 15 minuti. Certo, la Lazio avrebbe meritato di più e le occasioni le ha avute. Ma quando non si vince c'è poco da festeggiare.

La mossa di inzaghi. Nel pari che non soddisfa c'è però da sottolineare la capacità di Inzaghi di sapere utilizzare al meglio tutte le sue risorse. Pensavamo che l'embargo per Luis Alberto dovesse continuare, invece gioca dal primo minuto, sfiora il gol e da una sua azione segna Parolo la rete dell'1-0. Sullo spagnolo ha avuto ragione Simone. Personalità ancora incerta a parte, nella gestione della rosa Inzaghino sembra sempre più un top trainer; almeno su questo, è sulle orme di Carlo Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA