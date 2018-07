Lazio, Rossi forza sette: finisce 20-0 contro l'Auronzo

di Valerio Cassetta

Più un allenamento che un’amichevole impegnativa. Si gioca ad una sola porta sul campo Zandegiacomo: la Lazio batte l’Auronzo, squadra dilettantistica locale, davanti a circa 500 tifosi, e continua a provare il 3-5-2.



Nell’undici iniziale Simone Inzaghi schiera Proto in porta, Wallace, Acerbi e Filippini in difesa, Marusic, Murgia, Leiva, Cataldi e Lulic a centrocampo, Pedro Neto e Caicedo in attacco. Nel secondo tempo il tecnico cambia tutti gli effettivi: Strakosha tra i pali, Basta, Luiz Felipe e Bastos, Lombardi, Minala, Di Gennaro, Bruno Jordao e Durmisi nel mezzo, Sprocati e Rossi in avanti. La prima rete del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo è firmata da Danilo Cataldi, poi sul tabellino dei marcatori finiscono anche Wallace, Caicedo, Murgia, Leiva, Rossi (autore di sette reti, tra cui una rovesciata), Lombardi e le doppiette di Minala, Sprocati e Bruno Jordao. Esordio positivo per Acerbi, che ha scelto la maglia numero 33.

