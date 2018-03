Lazio, per motivi di sicurezza niente tifosi a Kiev

Trasferta dei tifosi biancocelesti della Lazio a Kiev annullata per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato la Lazio in vista della prossima sfida di Europa League in casa della Dinamo, in programma giovedì prossimo, 15 marzo. «Ragioni organizzative e di sicurezza impongono il blocco delle vendite del settore ospiti - si legge nel comunicato del club biancoceleste -. Si invitano pertanto i tifosi biancocelesti a non mettersi in viaggio verso l'Ucraina dove non sarà possibile acquistare biglietti per l'ingresso allo Stadio Olimpico di Kiev».



