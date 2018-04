Lazio, Luiz Felipe da applausi

di Romolo Buffoni

STRAKOSHA 7

Si stava accomodando ad un senza voto come il suo dirimpettaio quando Dzeko gli fa guadagnare la pagnotta.

LUIZ FELIPE 7

Dzeko mette paura solo quando lui si deve dedicare ad El Shaarawy. Non è un caso.

DE VRIJ 6

Si salva con mestiere. Se non sfigura è merito di Luiz Felipe.

RADU 4,5

Una buona partita rovinata da due falli da ammonizione. Il primo su Schick, trattenuto platealmente al 39’ e il secondo su Under che, a dieci minuti dalla fine, gli costa l’espulsione. Deve una cena a Strakosha.

MARUSIC 6

Partita di sacrificio per contenere Kolarov. Ha sul piede la palla del vita, ma El Shaarawy lo rimonta in extremis.

PAROLO 5,5

Primo tempo buono ma come perdonargli quel pallone sparato in curva con tutta la porta davanti?

LEIVA 6

Il cartellino giallo dopo soli 11 minuti gli complica la vita, se la salva con l’enorme bagaglio d’esperienza.

MILINKOVIC 6

Fisicamente non è al top, ma sforna due assist per Parolo e Immobile.

LULIC 5,5

Non vive un buon momento di forma. Tiene la fascia ma è dal suo lato che la Lazio stenta di più (14’ Lukaku 6: fa valere il fisico contro Peres. L’ingresso di Florenzi lo frena un po').

FELIPE ANDERSON 6

Il più atteso dai tifosi biancocelesti, prova a ripagarli con qualche spunto dei suoi ma finisce per cozzare contro il muro giallorosso. Sanguinosa la palla che perde nell’azione in cui Peres coglie il palo. Non gradisce il cambio (14’ st Luis Alberto 5,5: ha sul destro una palla invitante ma centra i tabelloni pubblicitari. Nessun guizzo dei suoi).

IMMOBILE 5

Si vede al tiro solo al 21’ della ripresa (37’ st Bastos 5: Dzeko potrebbe punirlo amaramente).

INZAGHI 6

Cercava la vittoria della riscossa dopo il naufragio di Salisburgo. La squadra gli dà una buona risposta nervosa, ma nulla più. E il calendario è il peggiore rispetto a Roma e Inter.

