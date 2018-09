Pagelle: Acerbi da leader, Immobile a vuoto

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 6

Quattro gol in due partite riesce a tenere la porta inviolata complice anche un Frosinone quasi inoffensivo.

WALLACE 6

Serata di alti e bassi non riesce a mostrare la stessa sicurezza sfoderata allo Stadium contro la Juve.

ACERBI 6,5

Provvidenziale il salvataggio su Cassata, può ambire ai gradi di leader della difesa: se l'addio di De Vrij è stato meno traumatico del previsto il merito è suo.

RADU 6,5

Festeggia con la solita buona prestazione la presenza numero 318 in biancoceleste, settimo in classifica in condominio con Ledesma.

MARUSIC 5,5

Troppo spesso ignorato dai compagni, difetta nei cross e la sua spinta non incide pratica,mete mai nell'economia del gioco.

PAROLO 6

Viaggia a corrente alternata tra qualche recupero prodigioso e un paio di pericolose distrazioni. Prima manca di testa il possibile vantaggio poi a fermarlo è il palo.

LEIVA 6

Ingabbiato nelle maglie avversarie ha poco spazio di manovra. Qualche buono spunto e la solita grinta ma fisicamente è ancora indietro.

MILINKOVIC 6,5

Si ritrova dopo due gare in chiaroscuro. Fisicamente non è ancora al top ma la tecnica c'è e la mostra in più di una occasione. (37' st Murgia: sv).

LULIC 6

Se la catena di sinistra funziona a dovere è soprattutto merito suo. Suona la carica da subito senza mai mollare di un centimetro.

LUIS ALBERTO 6

Un tempo di niente assoluto, sblocca ad inizio ripresa dopo un batti e ribatti in area con un destro al volo regalando alla Lazio la prima vittoria stagioinale. (45' st Badelj: sv).

IMMOBILE 5,5

Nel primo tempo si divora clamorosamente la palla del possibile vantaggio poi ci prova in tutte le maniere ma si vede che non è serata. (39' st Caicedo: sv).

INZAGHI 6

Trova la prima vittoria stagionale ma la squadra è ancora troppo lenta e prevedibile. La sosta arriva come una manna dal cielo. Alla ripresa servirà un altro passo per puntare alla Champions.

