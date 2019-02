Pagelle Lazio, Leiva freddo e vincente

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 8

C’è sempre, soprattutto ai rigori.

WALLACE 5,5

In affanno per tutta la gara, scellerato (25’ st Bastos 6: pulito e ordinato).

ACERBI 7

Il turno di riposo forzato con la Juve lo ha rigenerato.

RADU 6,5

Passare nella sua zona di campo è praticamente impossibile. Si becca un rosso per proteste.

MARUSIC 6,5

I compagni lo ignorano per tutto il primo tempo. Alti e bassi nella ripresa.

MILINKOVIC 5,5

Tutto bene fino all’ultimo secondo quando con un fallo inutile regala all’Inter un rigore.

LEIVA 8

Il faro del centrocampo, non spreca un pallone, efficace quando serve.

LUIS ALBERTO 7

Nel primo tempo ha la palla del vantaggio ma la spara su Handanovic. (10’ st Parolo 6,5: porta freschezza).

LULIC 7

energie insperate, correndo per 80’ senza mai risparmiarsi. (34’ st Durmisi 5,5: rigore da dimenticare).

CORREA 6,5

>Quando va in progressione per gli avversari sono dolori. (42’ st Caicedo: si divora un gol clamoroso, pregevole l’uno-due con Immobile sul gol).

IMMOBILE 8

Trova il primo gol biancoceleste contro l’Inter. Gara incredibile e perfetto dal dischetto.

INZAGHI 7

Mette in campo la Lazio migliore a conferma di quanto tenga alla Coppa. Espulso per proteste trova la terza semifinale di fila in Coppa Italia.

