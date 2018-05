Lulic, grinta e cuore. Caicedo è un disastro

di Enrico Sarzanini

Strakosha 5,5

Non può nulla sul pareggio di Simy, ma sulla rete di Ceccherini rimane tra i pali senza nemmeno abbozzare un'uscita.

Wallace 5

Torna dopo oltre due mesi titolare senza riuscire a dare come già accaduto in passato quelle certezze che servirebbero alla difesa.

De Vrij 6,5

L'ufficialità che dalla prossima stagione sarà dell'Inter non lo ha condizionato, nella ripresa tiene in vita la Lazio salvando la rete del possibile 3-1.

Radu 5

Forse perché già ammonito, ma sull'incornata che vale il pari di Simy non ci va con la giusta convinzione. (9' st Caceres 5,5: fa il suo e nulla di più)

Basta 5,5

Gara poco convincente. In avanti spinge anche se è spesso impreciso nel cross. Incide poco in difesa dove il suo apporto non è all'altezza. (20' st Nani 5: davvero poco per uno del suo calibro).

Murgia 5,5

Tanto impegno ma l'ammonizione lo condiziona tantissimo. Ne dovrà fare di strada per poter giocare alla pari dei compagni. (9' st Patric 6: un paio di cross interessanti).

Leiva 6,5

Riesce ad essere decisivo anche con una diffida che pesa come un macigno. C'è sempre quando serve, ma spesso predica nel deserto.

Milinkovic 6,5

Nel primo tempo resta imbrigliato nelle maglie del Crotone, nella ripresa suona la carica trovando la rete del pareggio e cercando invano quella della vittoria.

Lulic 6,5

Solita gara di grinta e sostanza dimostra di tenerci più di tutti. Freddo e deciso da dischetto è l'ultimo a mollare.

Felipe Anderson 5

Torna titolare ma è come se sentisse il peso dell'ombra dell'infortunato Luis Alberto. Lo si nota per un paio di strappi ma nulla di più.

Caicedo 4,5

Statico pere gran parte della gara nel primo tempo fa mettere le mani nei capelli ad Inzaghi quando si divora clamorosamente la palla del possibile 2-1 ipnotizzato da Vordaz. Coglie la traversa.

Inzaghi 6

La sua Lazio ha perso un po' di mordente anche se a fare la differenza probabilmente sono le assenze di Immobile, Parolo e Luis Alberto fondamentali per questa squadra.



