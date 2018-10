Le pagelle della Lazio: Basta e Wallace i peggiori

di Enrico Sarzanini

PROTO 5

Serata da dimenticare: la difesa sbanda e lui non può fare niente per evitare l'imbarcata che condanna la Lazio.

LUIZ FELIPE 4,5

Il meno peggio fino a quando la Lazio gioca in dieci, con l'uomo in meno pur restando il più lucido soffre maledettamente.

ACREBI 4

Gara da incubo: naufraga con tutto il reparto e ad inizio ripresa regala la palla del 3-1 che condanna i biancocelesti e si addormenta sul 4-1.

WALLACE 4

Un disastro: ci mette del suo in tutte le azioni da gol tedesche, conferma di attraversare un momento buio.

BASTA 3

Impresentabile: non ne azzecca una e come se non bastasse lascia la Lazio in dieci per un tempo. Inaccettabile.

PAROLO 5

Prova a riaprire il match con un gol di cattiveria ma la serata è storta anche per lui che ad un certo punto tira i remi in barca.

LEIVA 4,5

Per la prima volta tra i peggiori: ha sulla coscienza due gol tedeschi e sull'unica rete della Lazio tocca con la mano. (31' st Luis Alberto 5,5: poco o niente).

MILINKOVIC 5

Sbilenco sull'1-0 tedesco salta a vuoto. Poi qualche inutile tocco con la suola ma niente di più. (18' st Berisha 5,5: esordio amaro mette minuti nelle gambe).

DURMISI ng

Meno di 17' poi deve abbandonare il campo per un brutto infortunio ad un braccio. (18' pt Lulic 5: da lui ci si spetta di più).

CORREA 5

Fino al rosso il migliore. Commette un inutile fallo di frustrazione: l'espulsione pare eccessiva ma il fallo resta ingenuo.

IMMOBILE 5,5

Contro tutto e tutti non molla mai e ci prova anche con la Lazio in nove in una situazione a dir poco disperata.

INZAGHI 5

La lezione del derby non è servita a niente. Difesa da incubo, in avanti c'è poca cattiveria ma a mancare è soprattutto il carattere.

