Lazio-Napoli Diretta live, Risultato 0-0

Lazio-Napoli in diretta live sulle pagine di Leggo.it. Il primo anticipo del sabato della Seria A, che segna anche l'esordio del campionato 2018-19 sulla piattaforma di Dazn, è il big match di questa prima gioranta di campionato. I partenopei hanno precedenti molto positivi all'Olimpico ultimamente: lo scorso anno vinsereo sia contro la Roma sia contro gli uomini di Inzaghi. Partita molto equilibrata, con il Napoli di Ancelotti che arriva da qualche partita difficile in amichevole, con qualche gol subito di troppo. Forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcos di più dal calciomercato. Soddisfatti dalla grande giostra dei sogni, invece, i tifosi della Lazio che hanno mantenuto praticamente tutti i loro campioni ad iniziare da Milinkovic Savic. La partita, lo ricordiamo, sarà visibile su Dazn, quindi Lazio-Napoli è in diretta streaming.



