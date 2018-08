â€‹Lazio, il motivatore Inzaghi punta la Juve: squadra a rapporto

di Valerio Cassetta

Si fa sentire, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio tiene alta la concentrazione. All’indomani del video, diffuso in rete, in cui viene rimproverato dal presidente Lotito, il mister carica la squadra prima dell’allenamento. La gara con la Juventus si avvicina. Vietato distrarsi. Dopo il ko contro il Napoli, Inzaghi ha chiesto una reazione a suoi ragazzi. Nella seduta video i biancocelesti hanno studiato i movimenti di Ronaldo e compagni. All’Allianz Stadium torneranno Leiva e Lulic, scontata la squalifica. Mancherà, invece, Luiz Felipe che ha rimediato una lesione tra il primo e il secondo grado al polpaccio sinistro. Il brasiliano sarà sostituito con molta probabilità dal connazionale Wallace, provato finora con Acerbi e Radu. Buone notizie da Marusic, tornato a disposizione. Inzaghi però scioglierà gli ultimi dubbi solo nella giornata di domani, alla vigilia del match di Torino. In attacco confermata la coppia Luis Alberto-Immobile.



ESUBERI

Intanto, nel centro sportivo biancoceleste c'è una "seconda Lazio" che si allena. Vargic, Mauricio, Morrison, Kishna, Perea, Minala, Lombardi, Germoni, Bari, Filippini e Oikonomidis. Giocatori finiti ai margini del progetto e in cerca di una nuova destinazione. Filippi e Lombardi hanno fatto parte dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma non hanno partecipato a quello di Marienfeld in Germania.

