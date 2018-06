Milinkovic vale 180 milioni, Real e Barcellona si sfidano

di Enrico Sarzanini

Tutto come da programma. Alla sua “prima” con la maglia della Serbia contro il Costa Rica Milinkovic-Savic si è preso il palcoscenico con una gara da assoluto protagonista. E’ lui la stella indiscussa del Mondiale in Russia per la gioia del presidente Lotito. Il patron biancoceleste non ha necessità di vendere e lascerà partire il suo “gioiello” solo per 180 milioni di euro. Eccolo il prezzo fissato dal club, ecco spiegate le parole dello stesso Lotito qualche settimana fa quando svelò di aver rifiutato «lo scorso agosto un’offerta da 110 milioni di euro». La strategia societaria è ben definita e la parola passa adesso alle pretendenti con un’estate che si preannuncia bollente. «La Juve sarebbe la squadra ideale per lui» ha sottolineato il padre, ma a quelle cifre difficilmente Marotta potrà intavolare la trattativa. Lotito infatti è stato chiaro ed accetterà solo cash mentre i bianconeri vorrebbero abbassare il prezzo inserendo nella trattativa un giocatore. Sulle tracce del serbo c’è sicuramente il Real Madrid e, giurano in Spagna, dopo la sfida di ieri il Barcellona è pronto ad ingaggiare un “clasico” di mercato con i rivali storici. Ieri i quotidiani iberici hanno speso parole al miele per Milinkovic, considerato «il vero talento di questo Mondiale, un centrocampista completo in grado anche di segnare”. Questa settimana potrebbe essere decisiva, con il Real Madrid in pole position, il Barcellona pronto ad inserirsi e la Juve che tenterà fino all’ultimo il colpaccio. Lotito gongola certo che comunque vada sarà un successo: in caso di cessione potrà fare un mercato da top club, qualora Milinkovic dovesse restare avrebbe per la sua Lazio un valore aggiunto. Tare resta alla finestra, pronto ad ogni evenienza: l’albanese avrebbe già individuato l’eventuale sostituto e in caso di cessione sarebbe pronto a portarlo in biancoceleste. Mentre infine Durmisi ha detto si alla Lazio, presto in Paideia visite di idoneità per Sprocati.

