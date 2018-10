Lazio, Milinkovic e Luis Alberto sono un caso

di Enrico Sarzanini

Dopo la vittoria contro la Fiorentina l’umore nello spogliatoio era a mille. Giocatori allegri e sorridenti, è bastata una vittoria per ridare morale a una Lazio fiaccata dalle sconfitte contro Roma ed Eintracht Francoforte. Il più soddisfatto di tutti manco a dirlo era Inzaghi, contento per i tre punti ma soprattutto per il ritrovato carattere della squadra che ha portato a casa la vittoria con grinta e determinazione.

Tutti felici e contenti all’appello mancano ancora Milinkovic e Luis Alberto. Premiati dalla società con ingaggi da top player - il serbo grazie al recente adeguamento supera i 3 milioni, lo spagnolo sfiora 2 - non stanno ripagando la fiducia sul campo. La scorsa stagione tra i calciatori più amati, adesso i tifosi li contestano e domenica a Ponte Milvio gli hanno dedicato anche uno striscione («Milinkovic e Luis Alberto finti talenti solo a caccia di contanti»). Uno scampolo di gara contro l’Eintracht, lo spagnolo con la Fiorentina è finito in panchina mentre al centrocampista serbo Simone Inzaghi non riesce a rinunciare. Stessa crisi caratteri diversi, il tecnico non può fare a meno di un giocatore tecnicamente molto dotato, in grado di poter fare la differenza in qualunque momento. Milinkovic è dispiaciuto ma certo che presto tornerà protagonista. Sa di avere gli occhi di mezza Europa addosso e che il salto di qualità della squadra passa per i suoi piedi, per questo vuole tornare quello della scorsa stagione.

Diverso il discorso per Luis Alberto che da inizio stagione lamenta una pubalgia mai riscontrata dallo staff medico. Caratterialmente più debole rispetto a Milinkovic se in passato aveva sofferto la concorrenza di Felipe Anderson quest’anno ci sono Caicedo e Correa a mettergli pressione. Deluso si ma lo spagnolo non molla: dopo il mental coach Juan Campillo, questa volta ha chiesto aiuto a Ruben Pons Aliaga, fisioterapista del Liverpool. Lo ha ospitato a Roma per continuare la preparazione fisica e ieri ha postato su Instagram la mattinata di esercizi e di fatiche. Inzaghi incrocia le dita e spera di riaverli entrambi al top subito dopo la sosta.



