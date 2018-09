Lazio: Milinkovic rinnova, servono 100 milioni per prenderlo

di Enrico Sarzanini

Rinnovo e adeguamento con clausola. Milinkovic è pronto a mettere la firma sul suo nuovo contratto con la Lazio. In estate oggetto del desiderio di mezza Europa alla fine il serbo è rimasto per amore dei biancocelesti come ha recentemente spiegato l’agente Kezman: «Avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove, è rimasto perché vuole regalare la qualificazione alla Champions League alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno in biancoceleste gli farà bene». D’altronde il giocatore non ha mai spinto per andare via, a Roma sta bene ed è felice di restare ancora. Almeno un altro anno con la maglia della Lazio è garantito, poi si vedrà quello che succederà. Il mercato riserva sempre grandi sorprese, impossibile pensare che nessuno la prossima estate non torni alla carica, la certezza è che per portarlo via da Roma chi sarà seriamente interessato dovrà presentare con 100 milioni di euro cash. Eccolo il valore della clausola inserita nel rinnovo che lo porterà a guadagnare 3,2 milioni netti l’anno. Una cifra al di sotto dei 110 milioni rifiutati da Lotito due estati fa, come ha svelato il presidente al Premio Calabrese, ma che fa il paio con il nuovo ingaggio. Valutazione che era stato lo stesso agente del giocatore a tirare fuori qualche settimana fa in un’intervista: «Se per un portiere si pagano 70-80 milioni, Sergej non può valere meno di 100 milioni». Il club avrebbe preferito evitare la clausola, sperando magari in una futura asta per il giocatore, ma è stato Kezman a volerla fortemente anche se non è escluso che possa essere leggermente ritoccata verso l’alto per avvicinarla il più possibile alla valutazione monstre fatta da Lotito. La certezza è che la scorsa estate a Formello è arrivata un’offerta da capogiro – la cifra è top secret - per Lotito mentre per Milinkovic era pronto un contratto di cinque anni a 8 milioni a stagione “dalla Francia” ha svelato l’agente, lasciando chiaramente intendere che la società interessata fosse il Psg, unico club in Ligue 1 in grado di garantire uno stipendio di quella portata. La firma arriverà a breve con tanto di annuncio in pompa magna, Milinkovic in questo momento pensa solo alla Lazio e a quella maledetta qualificazione in Champions sfuggita all’ultima giornata contro l’Inter. Dopo un avvio a corrente alternata il serbo vuole trascinare nuovamente i compagni, essere protagonista e mostrare che quei 100 milioni li vale veramente, valutazione che, svela chi lo conosce bene, sembrava spropositata perfino per lui.

