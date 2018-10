Arrivano i rinnovi per Immobile e Milinkovic: più di tre milioni a stagione

di Enrico Sarzanini

La Lazio blinda i suoi gioielli. La società biancoceleste ha annunciato il prolungamento-adeguamento di Ciro Immobile e di Sergej Milinkovic-Savic fino al 2023. Un segnale forte a tutto l’ambiente soprattutto perché arriva a due giorni dalla sconfitta contro la Roma. Una notizia che la società spera possa ridare vigore ad un ambiente andato improvvisamente in depressione proprio dopo il pesante 3-1 al derby. Il presidente Lotito ha voluto così premiare la costanza di Immobile che lo scorso anno si è laureato capocannoniere della Serie A e l’attaccamento di Milinkovic che ha deciso di restare alla Lazio nonostante le tante richieste arrivate a Formello. Rinnovi che segnano una sorta di svolta in casa biancoceleste in fatto di ingaggi: sforato il tetto dei 3 milioni di euro netti a stagione che verrà raggiunto grazie ai bonus i due giocatori diventano i più pagati della rosa, una scelta che conferma la volontà della Lazio di ambire a quel piazzamento in Champions lo scorso anno sfumato all’ultima giornata contro l’Inter. Immobile aveva già annunciato nei giorni scorsi la fumata bianca, ieri ha postato su Instagram la foto di una sua esultanza con la scritta: «Ancora insieme come una vera famiglia, grazie Lazio«. Milinkovic lo aveva lasciato intendere dopo la vittoria contro il Genoa all’Olimpico. E ieri ha rilanciato sui social: «Un onore portarti ancora sul petto», riferito all’aquila biancocelesti. Dichiarazioni anche per spegnere le tante voci di mercato che in estate lo hanno visto al centro dell’attenzione. Se con Immobile è bastato poco per trovare l’accordo, con l’entourage del serbo la trattativa è stata un po’ più lunga e laboriosa. Non tanto per la volontà del giocatore di restare quanto per la famosa clausola rescissoria. «Non ne abbiamo parlato» ha detto l’agente Kezman a lalaziosiamonoi.it; in realtà la clausola ci sarebbe, valida solo per l’Italia, e fissata a 100 milioni. Scontato che l’unica società in grado di raggiungere quella cifra in Serie A è la Juventus, che già la scorsa estate aveva tento un approccio con Lotito per Milinkovic, ma di fronte alle troppe contropartite offerte si era vista rifiutare l’offerta. All’estero invece il giocatore potrà essere venduto a qualsiasi cifra. E’ stato lo stesso Lotito a svelare l’arrivo a fine mercato di un’offerta irrinunciabile alla quale la società ha detto di no anche «per una promessa fatta ad Inzaghi» come ha spiegato il presidente.



