Marsiglia-Lazio, tutto su Caicedo

di Enrico Sarzanini

Una gara importante, forse decisiva per il passaggio del turno ma non un derby. Alla vigilia della sfida in programma oggi alle 21 a Marsiglia (diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8) contro i due ex Garcia e Strootman, Inzaghi mette subito le cose in chiaro: «Per noi il derby è solo con la Roma». A fare notizia non è solo Caicedo dal primo minuto in attacco con Immobile, ma l’assenza di Luis Alberto che vive un pessimo momento di forma e a Parma ha deluso: «E’ rimasto a Roma con Murgia, Correa e Basta. Non si sentiva al 100% e comunque non avrebbe giocato dall’inizio. Ho visto Rossi motivato e quindi ho preferito lasciarlo ad allenarsi». Quasi certo l’impiego di Berisha: «Ha avuto un leggero affaticamento ad un polpaccio, è uno dei mie dubbi e deciderò se farlo giocare dall’inizio o se farlo entrare dopo». Inzaghi spera che il suo poker da record in Champions sia fonte di ispirazione: «Una serata magica che ricordo con molto piacere: è un record che mi tengo da allora anche perché sono stato l’unico italiano a riuscirci». Obiettivo manco a dirlo una vittoria che possa dare una spinta decisiva per il passaggio del turno: «Abbiamo bisogno di punti per andare avanti in Europa. Nei sorteggi non siamo stati fortunati, ma queste sono sfide affascinanti in uno stadio bellissimo che, nonostante le squalifiche delle curve, avrà oltre 30mila spettatori». Di fronte una squadra forte e con giocatori di livello: «E’ stata costruita per vincere lo scudetto così come l’Inter che sarà la nostra prossima avversaria in campionato ma non siamo venuti qui per pareggiare. I francesi sono i finalisti dell’ultima Europa League ma dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi anche perché questo doppio confronto indirizzerà il girone». Per la Lazio sarà un test importante per sfatare il tabù con le grandi: «Purtroppo dobbiamo competere anche con squadre che ti vengono a prendere i giocatori migliori ma noi siamo pronti a giocarcela così come lo scorso anno quando abbiamo vinto a Torio contro la Juve». Acerbi non ha dubbi: «Dipenderà tutto da noi. Dovremo entrare in campo con determinazione e voglia di non subire gol altrimenti non faremo risultato. La Nazionale? E’ sempre un piacere vestire l’azzurro ma non voglio mai fare la comparsa per questo voglio mettere in difficoltà Mancini».

